Сеул назвал подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына чиновников из КНДР

Убийство Ким Чен Нама, единокровного брата нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, было организовано Министерством государственной безопасности (МГБ) и Министерством иностранных дел КНДР. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщают представители южнокорейских властей со ссылкой на данные разведки, передает Reuters.

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Отмечается, что среди восьми подозреваемых четыре сотрудника МГБ и двое — из внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за «серьезного паралича», вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль.

Власти Малайзии также объявили в розыск четырех граждан КНДР. По предварительным данным, они смогли скрыться и сейчас находятся в Пхеньяне.

Как отмечает Reuters, в самой Северной Корее никак не прокомментировали информацию о смерти Ким Чен Нама.