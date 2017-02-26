Власти Малайзии обнародовали результаты вскрытия тела Ким Чен Нама

Причиной смерти Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, стал сильный паралич, вызванный нервно-паралитическим веществом. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил министр здравоохранения Малайзии Субраманьям Сатхасивам, передает Associated Press.

По его словам, вскрытие подтвердило, что смерть наступила быстро из-за «серьезного паралича», вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX. Он подчеркнул, что данное вещество в высоких дозах может очень быстро привести к смерти.

24 февраля полиция Малайзии сообщила, что сводный брат Ким Чен Ына был убит от воздействия нервно-паралитического агента VX. Как уточнили правоохранители, в ходе исследования химики-эксперты взяли мазки с лица и глаза убитого.

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Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. Впоследствии в сети появилось видео нападения на сводного брата лидера КНДР.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. Также сообщалось, что одна из подозреваемых пострадала от действия высокотоксичного химиката.

Нервно-паралитический агент VX — химическое оружие, по классификации ООН является оружием массового уничтожения.