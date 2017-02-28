СМИ сообщили об отказе Москвы задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Южная Корея просила Россию задержать четырех северокорейцев, подозреваемых в убийстве в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, однако Москва не пошла на этот шаг из-за отсутствия достаточных оснований. Об этом сообщает во вторник, 28 февраля, южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на дипломатический источник.

По данным издания, спецслужбы Южной Кореи, пытаясь отрезать предполагаемым преступникам путь к бегству в Пхеньян, обратились к властям России с просьбой установить их местонахождение и задержать с целью проверки их личностей. «Но российская сторона отклонила запрос, позволив им покинуть страну», — утверждает газета.

Как пишет «Чунан ильбо», поскольку расследование убийства Ким Чен Нама находилось на тот момент в начальной стадии, а у подозреваемых было гражданство КНДР, РФ не имела оснований выполнить просьбу Сеула.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за «серьезного паралича», вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль.

В розыск также объявлены четверо граждан КНДР. По предварительным данным, они покинули Малайзию и направились в Северную Корею через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. В настоящее время предполагаемые преступники находятся в Пхеньяне.