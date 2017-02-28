Южная Корея призвала приостановить членство КНДР в ООН

Сеул призвал приостановить членство Пхеньяна в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters.

Поводом стало предполагаемое участие северокорейских высокопоставленных чиновников в ликвидации старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, убитого в столице Малайзии Куала-Лумпуре 13 февраля. Выступая на конференции по разоружению, глава МИД Южной Кореи Юн Бёнсе заявил: «Даже нескольких граммов отравляющего вещества VX, [при помощи которого был убит Ким Чен Нам], достаточно для массового убийства. А в КНДР, по нашим сведениям, запасены не граммы, а тысячи тонн химического оружия, склады которого разбросаны по всей стране. Это убийство — тревожный звонок для всех нас, показывающий, что Пхеньян не остановится перед его использованием».

Материалы по теме С братским приветом В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян

«Полагаю, настало время серьезно рассмотреть возможность принятия экстраординарных мер всеми региональными и международными институтами, включая ООН, — объявил Юн Бёнсе. — К примеру, приостановить все права и привилегии Северной Кореи, которыми она обладает как член ООН».

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за паралича, вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль. В розыск также объявлены четверо граждан КНДР.