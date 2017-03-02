Малайзия после убийства Ким Чен Нама отменит безвизовый въезд для КНДР

Малайзия отменит безвизовый въезд для граждан КНДР. Как заявил вице-премьер Ахмад Захид Хамиди, ужесточение режима вступит в силу с понедельника, 6 марта, передает Reuters.

Отныне северокорейцам будет необходимо получать въездную визу. Изменение порядка чиновник объяснил интересами национальной безопасности.

Решение было принято спустя две недели после того, как Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит в аэропорту Куала-Лумпура при помощи токсичного вещества нервно-паралитического действия. Южная Корея и США утверждают, что он был умерщвлен агентами северокорейского режима.

Материалы по теме С братским приветом В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Вьетнама и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. В розыск также объявлены четверо граждан Северной Кореи.

Полиция пришла к выводу, что женщины нанесли отравляющее вещество на лицо Ким Чен Нама голыми руками. Им предъявлено обвинение. По этой статье суд может вынести смертный приговор.