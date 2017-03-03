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Малайзия освободила подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама северокорейца

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Власти Малайзии освободили гражданина Северной Кореи Ри Чон Чхоля, задержанного по делу об убийстве Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Ри Чон Чхоль. как ожидается, будет доставлен в иммиграционную службу, после чего его депортируют в Северную Корею. В генеральной прокуратуре Малайзии пояснили, что решение принято из-за отсутствия достаточных доказательств в отношении Ри Чон Чхоля.

Гражданин КНДР был задержан сразу после убийства Ким Чен Нама в середине февраля. По подозрению в причастности к преступлению также были арестованы гражданин Малайзии, гражданка Вьетнама и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. В розыск также объявлены четверо граждан Северной Кореи.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура при помощи токсичного вещества нервно-паралитического действия. Полиция пришла к выводу, что женщины нанесли отравляющее вещество на лицо Ким Чен Нама голыми руками. Им предъявлено обвинение в убийстве. По этой статье суд может вынести смертный приговор.

Южная Корея и США утверждают, что он был умерщвлен агентами северокорейского режима. Пхеньян не признает, что погибший — именно Ким Чен Нам.

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