Отрицающий вину в подготовке теракта в мечети московский студент изменил показания

В Москве 19-летний студент РГГУ частично признал вину в подготовке теракта в мечети

Студент из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве Дмитрий Б. частично признал вину в подготовке теракта в мечети. Об этом пишет РИА Новости.

19-летний россиянин раскаивается в содеянном и дает подробные показания. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Студент находится под стражей с октября 2025 года. Изначально молодому человеку вменяли приготовление к вступлению в террористическую организацию, а позже обвинили в подготовке теракта и незаконном хранении боеприпасов. По данным агентства, Дмитрий планировал совершить теракт при помощи коктейлей Молотова.

По словам родственников, все доказательства основаны на китайском смартфоне, который у студента изъяли во время обысков и в котором находились координаты схрона. Телефон ему якобы не принадлежит. Сам студент вину в подготовке теракта полностью отрицал. Его отец направил несколько обращений с жалобой на пытки сына.

