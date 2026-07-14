Марочко: Линия обороны ВСУ в Харьковской области существенно просела

В Харьковской области существенно просела линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, армия России достигла успехов у Казачьей Лопани и Белого Колодезя. Марочко отметил, что бойцы ВС РФ на этих участках фронта осуществили рывок и закрепились на новых позициях.

«Для противника это было вполне неожиданно и стабилизировать вовремя линию фронта украинскому командованию не удалось. Сейчас в этих районах наши военнослужащие развивают успех и закрепляются на новых рубежах и позициях», — объяснил собеседник агентства.

Ранее украинского комбрига Богдана Пржегалинского сняли с должности после значительных потерь подразделения в Харьковской области. До этого бойцы морской пехоты ВСУ были переброшены из Запорожской области, где находились на относительно спокойном приморском участке.