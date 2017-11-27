Грязные трусы помогли доказать способ убийства брата Ким Чен Ына

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Ким Чен Нам
Ким Чен Нам

Грязное нижнее белье Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, помогло судебным медикам узнать точный метод его убийства. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает New York Post.

«По итогам вскрытия и лабораторных тестов мы можем заключить, что причина смерти — отравление веществом VX», — заявила эксперт-медик Нурлиза Абдулла. На причины смерти указали суженные зрачки Ким Чен Нама и большое количество экскрементов на его нижнем белье. Следы отравляющего вещества также нашли на лице и теле жертвы.

В убийстве брата северокорейского лидера обвиняются две женщины — гражданка Индонезии Айша Сити и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. По версии следствия, они нанесли VX на лицо Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

Сами подозреваемые своей вины не признают и утверждают, что их разыграли. По их словам, они думали, что принимают участие в розыгрыше.

Убийство произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. Как сообщила полиция Малайзии, это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы вещества нервно-паралитического действия VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

В причастности к преступлению также подозревают четырех граждан КНДР, сразу же после убийства они покинули Малайзию.

Южная Корея и США обвинили в организации убийства Северную Корею. Пхеньян отрицает это и утверждает, что за обвинением стоит инспирированный врагами республики заговор.

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