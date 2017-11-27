Грязные трусы помогли доказать способ убийства брата Ким Чен Ына

Грязное нижнее белье Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, помогло судебным медикам узнать точный метод его убийства. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает New York Post.

«По итогам вскрытия и лабораторных тестов мы можем заключить, что причина смерти — отравление веществом VX», — заявила эксперт-медик Нурлиза Абдулла. На причины смерти указали суженные зрачки Ким Чен Нама и большое количество экскрементов на его нижнем белье. Следы отравляющего вещества также нашли на лице и теле жертвы.

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В убийстве брата северокорейского лидера обвиняются две женщины — гражданка Индонезии Айша Сити и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. По версии следствия, они нанесли VX на лицо Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

Сами подозреваемые своей вины не признают и утверждают, что их разыграли. По их словам, они думали, что принимают участие в розыгрыше.

Убийство произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. Как сообщила полиция Малайзии, это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы вещества нервно-паралитического действия VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

В причастности к преступлению также подозревают четырех граждан КНДР, сразу же после убийства они покинули Малайзию.

Южная Корея и США обвинили в организации убийства Северную Корею. Пхеньян отрицает это и утверждает, что за обвинением стоит инспирированный врагами республики заговор.