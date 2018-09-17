ООН извинилась за фейк с обвинением России в убийстве брата Ким Чен Ына

ООН приносит извинения за ошибку, допущенную официальным переводчиком организации во время выступления постоянного представителя США Никки Хейли. Об этом агентству ТАСС заявил представитель генсека Всемирной организации Стеффан Дюжаррик.

«Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода. Мы приносим извинения за эту человеческую ошибку. У переводчиков очень напряженная работа и она особенно сложна, когда у них нет заранее текста выступлений», — сказал он.

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Хейли выразила недовольство тем, что Москва блокировала санкции в отношении КНДР, хоть и согласившись с выводами США об отравлении брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Однако переводчик сказал, что США обвиняют Россию в содействии убийству Ким Чен Нама.

Дюжаррик пояснил, что из-за срочного характера встречи переводчикам заранее не были предоставлены тексты выступлений ораторов, что значительно осложняет осуществление перевода.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX. В связи с этим убийством США ввели против КНДР санкции. Северокорейские власти свою вину отрицают и называют причиной убийства заговор врагов республики.

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