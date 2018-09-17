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В убийстве брата Ким Чен Ына нашли российский след

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия помогала спецслужбам Северной Кореи в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

Кроме того, по словам Хейли, США также располагают свидетельствами «последовательных и широкомасштабных» нарушений Россией санкций ООН против КНДР. Об этом сообщило в Twitter агентство Reuters. Предполагается, что Москва помогала Северной Корее «незаконно покупать нефтепродукты».

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX. В связи с этим убийством США наложили на КНДР санкции. Северокорейские власти свою вину отрицают и называют причиной убийства заговор врагов республики.

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