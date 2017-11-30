Отравленный брат Ким Чен Ына возил с собой противоядие

Отравленный в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Нам имел при себе атропин. Об этом в суде заявили судебные эксперты, передает малайзийская газета Star.

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В момент смерти в рюкзаке убитого были найдены 12 ампул атропина — универсального антидота против боевых отравляющих веществ. В частности, атропин спасает и при поражении нервно-паралитическим газом VX, которым был убит Ким Чен Нам.

О том, что родственник Ким Чен Ына скончался от VX, стало известно 27 ноября. Об этом заявила эксперт-медик Нурлиза Абдулла. Помимо следов боевого аэрозоля на коже жертвы, на причины смерти указали суженные зрачки Ким Чен Нама и большое количество экскрементов на его нижнем белье.

В убийстве брата северокорейского лидера обвиняются две женщины. По версии следствия, они нанесли VX на лицо Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура. Они не признают своей вины, утверждая, что их обманули, попросив разыграть жертву.

VX — самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся боевых отравляющих веществ.