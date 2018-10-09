Трамп захотел отдать дочери должность постпреда при ООН и не смог

Президент США Дональд Трамп заявил, что его дочь Иванка могла бы претендовать на должность постпреда США при ООН после отставки Никки Хейли. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, она отлично справилась бы с обязанностями. «Иванка была бы замечательной [на должности постпреда], но я не хочу быть обвиненным в кумовстве», — сказал американский лидер.

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Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру бывшего заместителя советника президента США по нацбезопасности Дины Пауэлл. Он заметил, что в выборе нового постпреда ему поможет Хейли. Затем его назначение должен утвердить сенат.

Ранее 9 октября сообщалось, что глава государства принял заявление об уходе в отставку постпреда страны при ООН Хейли. Она сообщила, что оставит должность в январе 2019 года, и это решение принято не по личным причинам. По информации Axios, для высокопоставленных политиков в администрации новость стала неожиданностью.

В начале сентября CNN называл Хейли одной из тринадцати предполагаемых авторов колонки в The New York Times с критикой Трампа.

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