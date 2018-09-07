Составлен портрет заговорщика в администрации Трампа

Составлен портрет сотрудника американской администрации, написавшего для газеты The New York Times статью с критикой президента США Дональда Трампа. Анализ языка, используемого автором, провел проект WikiLeaks. Результаты опубликованы на странице организации в Twitter.

По ее данным, с вероятностью в 92 процента автор — человек придерживающийся консервативных взглядов. Скорее всего, это мужчина (66-87 процентов), причем немолодой (58 процентов).

Пользователей сети подобные выводы не впечатлили. По мнению многих, такой портрет очевиден. Корреспондент CNN Джейк Тэппер в своем Twitter написал: «Пожилой мужчина консервативных взглядов. Понятно. Не уверен, что это как-то проясняет ситуацию».

В то же время CNN сам составил список из 13 предполагаемых авторов колонки. Среди них — глава аппарата Белого дома Джон Келли, глава Пентагона Джим Мэттис, вице-президент Майк Пенс и постпред США в ООН Никки Хейли. Кроме того, под подозрение попали члены семьи президента: жена Мелания Трамп, а также дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, которых неформально называют «Джаванка».

6 сентября в газете The New York Times вышла статья, в которой говорится, что многие чиновники Белого дома прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации планов Трампа. Сторонники этого «движения сопротивления», как пишет автор, пытаются наладить отношения с Россией. Указывалось, что материал написал сотрудник администрации высокого ранга, который не стал раскрывать свое имя.

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