Бескомпромиссная позиция Трампа «не под запись» просочилась в прессу

Слова президента США Дональда Трампа, сказанные во время интервью американскому агентству Bloomberg «не под запись», были напечатаны канадской газетой Toronto Star. На утечку обратило внимание издание Mediaite.

В канадское СМИ попала озвученная американским лидером бескомпромиссная позиция по поводу торгового соглашения с Канадой. Он заявил, что сделка состоится «полностью на наших условиях», сказано в Toronto Star. Президент добавил, что не может публично заявить об этом, поскольку его слова будут оскорбительны для Канады, и они не смогут заключить сделку.

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«Я дал комментарии агентству Bloomberg по поводу Канады не под запись, но это значимое соглашение было бесцеремонно нарушено. Отлично, еще один бесчестный репортаж. Я привык к этому. Во всяком случае, Канада знает, какова моя позиция!» — написал глава государства в Twitter.

Ранее Трамп дал интервью агентству Bloomberg. Toronto Star не уточняет, каким образом приватные высказывания президента попали в их распоряжение.

Ранее американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл их fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.

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