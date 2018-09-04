Трамп приказал министру обороны прикончить Асада

Президент США Дональд Трамп в прошлом году требовал от министра обороны Джеймса Мэттиса убить сирийского лидера Башара Асада. Об этом в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд, отрывки из книги опубликованы на сайте издания.

«Давай ***** прикончим его! Давай прикончим ***** их побольше», — предложил Трамп после сообщений о химатаке в Сирии в апреле 2017 года. По телефону Мэттис согласился с решением президента, однако, повесив трубку, заявил своему помощнику, что не пойдет на такой шаг, и США будут принимать более взвешенные решения. В итоге президенту был предложен вариант нанесения авиаудара по Сирии, план был одобрен.

Позднее Белый дом выпустил специальное заявление, в котором назвал книгу Вудворда «собранием сфабрикованных историй, пересказанных бывшими сотрудниками, чтобы выставить президента в плохом свете».

Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл их fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.