Автор теории заговора о политиках-педофилах побывал у Трампа

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме одного из авторов теории заговора о педофилах среди американских политиков (QAnon). Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, глава государства попозировал вместе с медийной личностью Майклом Уильямом Леброном, также известным как Лайонел. О встрече стало известно после того, как тот выложил совместный снимок из Овального кабинета на своей странице в Instagram.

There simply are no words to explicate this profound honor. Фото опубликовано @lionelmedia

Отмечается, что беседа носила частный характер. По словам Леброна, стоящего во главе движения QAnon, встретить с президентом США — большая честь.

После того, как о посещении узнали СМИ, мужчина отметил, что не поднимал тему о педофилах в Белом доме. В то же время представители администрации при попытке журналистов получить у них комментарий оказывались удивлены произошедшим.

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Члены движения QAnon, выступающего в поддержку Трампа, уверены, что известные представители Демократической партии на самом деле являются тайными педофилами. В один ряд с демократами они ставят голливудских звезд, представителей СМИ и некоторых официальных лиц. Приверженцы этой идеи также считают, что существует заговор с целью свергнуть или убить нынешнего главу государства, который в свою очередь пытается его раскрыть. Они также верят, что Трампа поддерживают военные, а его противники в итоге будут зачищены и отправятся в тюрьму Гуантанамо, пишет The Independent.

В ноябре 2016 года в США разгорелся скандал из-за утекшей переписки Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Среди писем посетители Reddit обнаружили «секретный код» PizzaGate, якобы созданный политической элитой США для передачи сообщений о сексуальных связях с детьми.

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