США решили рассказать всему миру об американских педофилах

Уличенные в педофилии американцы получат специальную отметку в паспорт, с которым они выезжают за границу. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает NBC4i.

Госдепартамент США объявил о начале процедуры отзыва документов у американцев, осужденных ранее за сексуальные преступления против детей и подростков. Взамен старого паспорта владелец получит новый, который будет содержать специальную отметку о преступных сексуальных пристрастиях его владельца.

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На заднем форзаце такого паспорта будет размещена надпись: «Предъявитель был признан виновным в совершении сексуального преступления против несовершеннолетнего в соответствии с законодательством США».

В Госдепартаменте пояснили, что начнут рассылать уведомления о замене паспортов указанным гражданам после того, как получат доступ к базе данных Департамента внутренней безопасности. Это ведомство является единственным агентством, которое может добавить или удалить кого-либо из списка.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что наличие специальной отметки никак не повлияет на возможность американца выехать за пределы США. Однако въезд в некоторые страны им может быть закрыт. Чиновники также пояснили, что своим решением они рассчитывают внести вклад в борьбу с секс-туризмом.

Паспорт гражданина США — документ, удостоверяющий американское гражданство за рубежом. Для удостоверения личности внутри страны в США чаще всего используются карты социального страхования или водительское удостоверение.