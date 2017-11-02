Мир
 

США решили рассказать всему миру об американских педофилах

Перейти в «Мою Ленту»

Уличенные в педофилии американцы получат специальную отметку в паспорт, с которым они выезжают за границу. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает NBC4i.

Госдепартамент США объявил о начале процедуры отзыва документов у американцев, осужденных ранее за сексуальные преступления против детей и подростков. Взамен старого паспорта владелец получит новый, который будет содержать специальную отметку о преступных сексуальных пристрастиях его владельца.

На заднем форзаце такого паспорта будет размещена надпись: «Предъявитель был признан виновным в совершении сексуального преступления против несовершеннолетнего в соответствии с законодательством США».

В Госдепартаменте пояснили, что начнут рассылать уведомления о замене паспортов указанным гражданам после того, как получат доступ к базе данных Департамента внутренней безопасности. Это ведомство является единственным агентством, которое может добавить или удалить кого-либо из списка.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что наличие специальной отметки никак не повлияет на возможность американца выехать за пределы США. Однако въезд в некоторые страны им может быть закрыт. Чиновники также пояснили, что своим решением они рассчитывают внести вклад в борьбу с секс-туризмом.

Паспорт гражданина США — документ, удостоверяющий американское гражданство за рубежом. Для удостоверения личности внутри страны в США чаще всего используются карты социального страхования или водительское удостоверение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Child sex offenders to be named as such in US passports
В Индонезии британцу дали пять лет тюрьмы за педофилию
Британский педофил получил 22 пожизненных срока
Последние новости
Секретное оружие СССР оказалось защитой России от США
Уральская пенсионерка обратилась к Путину ради кукол вуду и икон
Мадонна шокировала соцсети полетом в экономклассе
ЦРУ показало видео со свадьбы сына бен Ладена
На Украине собственные спецслужбы обвинили в работе на Россию
Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе
Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от разбирательств в Бельгии
Другие материалы рубрики
Мир02:52Сегодня

Напостили

Русские готовили майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа
19:10Сегодня

ЦРУ показало видео со свадьбы сына бен Ладена

19:33Сегодня

Испанский суд арестовал восемь бывших руководителей Каталонии

16:47Сегодня

Северокорейский перебежчик раскрыл планы КНДР при нападении США

Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
16:51Сегодня

Шведские грабители на ходу залезли в фуру с гаджетами

17:19Сегодня

Польша ужесточит политику в отношении Украины

13:44Сегодня

Атака «джихадмобиля» на пост иракской армии попала на видео

Мир00:00 1 ноября

«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»

Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
11:28Сегодня

Москва засомневалась в честности Пентагона в вопросе о биоматериалах россиян

14:01Сегодня

Американского генерала приговорили к заключению в Гуантанамо

07:37Сегодня

Минобороны уличило коалицию США в незнании географии

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл«Призваны быть, а не ползать перед другими»
Россию спасут. Враги уже найдены, так что дело за малым
За кампанию Собчак «Против всех» в соцсетях ответит блогер Адагамов
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к Собчак
Родители погибшей в Махачкале от собак девочки получат три миллиона рублей
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Все материалы
Мир
Напостили
Русские готовили майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
США решили рассказать всему миру об американских педофилах
Испанский суд арестовал восемь бывших руководителей Каталонии
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
В Нью-Йорке террорист протаранил и расстрелял прохожих
Жертвами выходца из Узбекистана стали восемь человек
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Арсен АваковБатя в здании: Аваков поругался с Порошенко из-за сына
Президент Украины рискует потерять контроль над силовиками
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Захарченко назвал условие присоединения ДНР к России
На Украине собственные спецслужбы обвинили в работе на Россию
Украина начала ракетные стрельбы на границе с Крымом
В «Правом секторе» предрекли быструю смерть всем украинским националистам
В Латвии пожаловались на нашествие медведей из России
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от разбирательств в Бельгии
«Укртрансгаз» отчитался о рекордных объемах транзита российского газа
Альфа-Банк и Вологодская область заключили соглашение о сотрудничестве
В Венесуэле ввели новую банкноту с пятью нулями
Обнаружен ворующий криптовалюту вирус
Tesla признала проблемы с производством нового седана
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ЕмельянниковОтчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя
Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Мой шоколадный ствол
За что берутся налетчики, когда под рукой нет оружия
Зарезавший преподавателя студент завещал брату аккаунты в онлайн-играх
Второй бывший замглавы ФСИН попал под следствие из-за «Крестов-2»
В России появятся новые браслеты для подсудимых и осужденных
В Красноярске бизнесмена похитили и сожгли в лесу
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
В очередь!
Первые впечатления от iPhone X
Внутри пирамиды Хеопса найдена загадочная полость
Найдена смертельная опасность космического полета
В Индии родился ребенок с двумя головами
США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов
Все материалы
Спорт
Александр Легков Фуф, лыжники: лучшие атлеты России снова попались на допинге
Их пожизненно дисквалифицировали и отняли медали Сочи-2014
Испанский стыд
«Спартак» слишком поздно проснулся и впервые в сезоне проиграл в Лиге чемпионов
Российский лыжник пообещал отстранившим его чиновникам жизнь в страхе
В Бельгии 17-летний футболист потренировался и умер
Футболиста удалили через несколько секунд после выхода на поле
В Федерации лыжных гонок назвали фуфлом решение МОК о дисквалификации россиян
Макгрегор выдвинул условия для продолжения карьеры в UFC
Все материалы
Культура
Владимир МаканинСамый умный
Не стало писателя Владимира Маканина
«Наконец-то я буду злодейкой!»
Кейт Бланшетт о новом «Торе», одежде супергероев и секретах хранения «Оскаров»
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»
Вышел новый трейлер восьмых «Звездных войн»
Лана Дель Рей отказалась от песни про вагину со вкусом колы из-за Вайнштейна
Дженнифер Лопес раскрыла содержание соблазнившего ее сообщения
Все материалы
Интернет и СМИ
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
Журналистка предложила способ сэкономить на старость и попала под шквал критики
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
Борец с фотографированием еды стал героем сети
Собчак пригрозили высечь на конюшне и отправили мыть машины
Неизвестный с резаком ворвался к журналистам и пригрозил вскрыть вены охране
В сети собрали истории детских каминг-аутов
Все материалы
Ценности
Анн-Софи Йоханссон, Эрдем Моралиоглу и Баз ЛурманнВсем селом
Легендарный дизайнер оденет россиян по-деревенски
Hermès представил титановый хронограф с шестью стрелками
Крестивший Джастина Бибера пастор научит модно одеваться
Самый дорогой в мире шотландский виски оказался подделкой
Везучие японцы искупаются в ванне с куриными ножками
В России увеличился спрос на Maybach и Maserati
Покупатели простояли четыре часа в очереди ради платья H&M за 20 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Толпа «ящеров» пробежала по улицам столицы кантри
Детей спасли через дыру в крыше от забравшегося в дом четырехметрового крокодила
Гигантский питон на железнодорожной станции шокировал индийских паломников
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Все материалы
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Дауншифтинг: когда «Лексус» становится «Тойотой»
Под какими брендами «Лексусы», «Акуры» и «Инфинити» продаются в Японии
Драку заказывали?
Всё, что нужно знать об Apollo IE – суперкаре из Гонконга с немецким прошлым
Шведы разработали «деревянный» родстер, катер и мотоцикл
Появились первые фотографии нового Mercedes-Benz A-Class
Tesla закончила третий квартал с рекордным убытком
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы