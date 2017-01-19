В Индонезии британцу дали пять лет тюрьмы за педофилию

Индонезийский суд приговорил британского подданного к пяти годам тюрьмы за педофилию. Об этом сообщает Reuters.

45-летний Стюарт Ричард Пайк признан виновным в растлении 17-летнего подростка. Кроме тюремного срока британец приговорен также к штрафу в размере 60 миллионов индонезийских рупий (4,5 тысяч долларов). В свое оправдание Пайк заявил, что не знал, что его любовник несовершеннолетний, но отметил, что пока не решил, будет ли подавать апелляцию.

Как сообщает агентство, индонезийская полиция проводит сейчас спецоперации на популярных курортах, куда иностранцы часто приезжают специально для того, чтобы заняться секс-туризмом.

В мае 2016 года президент Индонезии Джоко Видодо подписал закон, ужесточающий наказание за сексуальные преступления против детей. Согласно новым нормам, срок максимального тюремного заключения для педофилов увеличен с 10 до 20 лет. Кроме того, преступников, признанных виновными в сексуальном насилии над детьми, подвергнут химической кастрации.