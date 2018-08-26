Российских троллей заподозрили в манипулировании американским обществом

Российские тролли опубликовали тысячи сообщений о нелегальных иммигрантах и смерти американской студентки Молли Тиббетс, чтобы отвлечь внимание общественности от скандальных новостей о бывших соратниках Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на анализ Альянса по обеспечению демократии (Alliance for Securing Democracy, ASD).

По данным Альянса, сотни «прокремлевских Twitter-аккаунтов» начали публиковать сообщения о Тиббетс почти сразу же после оглашения обвинительного приговора экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту в деле о нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии счетов в зарубежных банках. В тот же день на фоне новостей о возможном уголовном расследовании против бывшего юриста президента Майкла Коэна на предмет нарушений налогового законодательства в соцсети те же самые пользователи Twitter начали писать о необходимости ужесточить иммиграционную политику Соединенных Штатов.

Аналитики выяснили, что 22 августа российские тролли запустили хэштеги #MollieTibbetts, #buildthewall и #buildthedamwall, которые стали одними из самых популярных в тот день.

«В этом [поведении троллей] есть элемент отвлечения внимания. Они обсуждают Молли Тиббеттс вместо Пола Манафорта, при этом обращая внимание на факты о ее смерти, на которые мы редко сами обратим внимание», — сказал изданию аналитик соцсетей из ASD Брет Шафер (Bret Schafer).

The Independent отмечает, что с августа 2017 года Альянс следит за деятельностью связанных с Россией аккаунтов в Twitter.

Тело 20-летней Молли Тиббетс было найдено 21 августа в кукурузном поле в пригороде Бруклина, штат Айова. На следующий день полицейские нашли ее убийцу, который оказался 24-летним нелегальным мигрантом и работал на ферме.

24 августа американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона обвинили российских троллей в распространении в Twitter ложной информации о вакцинации. По словам ученых, цель троллей — рассорить американцев.

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