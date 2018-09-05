Помощника Трампа заподозрили в воровстве указов президента с его стола

Бывший советник президента США по экономической политике Гэри Кон, предположительно, украл указ президента США Дональда Трампа о разрыве экономических отношений с Южной Кореей с его рабочего стола. Об этом редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд написал в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме».

По словам Вудворда, о воровстве документа, который Трамп должен был подписать, Кон рассказал коллеге. Он отметил, что американский лидер даже не заметил пропажи.

В книге также рассказывается о том, как советник предотвратил выход США из НАФТА, который президент давно намеревался осуществить. Весной 2017-го Трамп приказал тогдашнему главе секретариата Белого дома Робу Портеру заняться этим вопросом. Однако тот опасался, что выход из соглашения повлечет за собой экономический и политический кризис и обратился к Кону. «Я могу это остановить. Я просто уберу бумаги с его стола», — цитирует его ответ Вудворд.

Как отмечает The Washington Post, Вашингтон пока не вышел ни из первого, ни из второго соглашения.

Американский лидер информацию о краже документов со своего стола опроверг. «Это неправда, это все выдумка (...) никто ничего у меня не воровал», — приводит его слова The Daily Caller. Кон комментариев СМИ пока не дал.

Ранее 5 сентября сообщалось, что Трамп, предположительно требовал от министра обороны Джеймса Мэттиса убить сирийского лидера Башара Асада. «Давай ***** прикончим его! Давай прикончим ***** их побольше», — предложил Трамп после сообщений о химатаке в Сирии в апреле 2017 года.

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