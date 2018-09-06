США призвали Россию выдать «отравителей Скрипалей»

Москва должна выдать Лондону подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, Александра Петрова и Руслана Боширова необходимо передать британскому суду, передает в четверг, 6 сентября, The Washington Post.

«Теперь мы должны помочь нашим британским друзьям найти этих россиян и привлечь их к суду. А еще лучше, почему бы российскому правительству не выдать их?» — сказала она на заседании Совбеза ООН.

Постпред России при организации Василий Небензя там же подчеркнул, что Лондон нуждается в истории со Скрипалями, чтобы «развязать отвратительную антироссийскую истерию».

5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе. На арест Петрова и Боширова выдан европейский ордер. Были опубликованы фото подозреваемых в аэропорту Гатвик и кадр с камер видеонаблюдения в Лондоне. Москва отрицает свою причастность к происшествию в Солсбери.