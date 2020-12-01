В НАТО заявили о продолжающей «агрессивную политику» России. Об этом говорится в стратегическом отчете, размещенном на сайте альянса.

Российское правительство, по мнению НАТО, стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность. Также Россия стремится преградить путь странам, желающим присоединиться к НАТО.

Помимо прочего, в отчете утверждается, что Россия продолжает свою «агрессивную политику» на Украине и в Грузии, а Североатлантический альянс в свою очередь должен укреплять партнерство с этими «уязвимыми демократиями». Также в документе говорится, что Россия регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО» и угрожает их безопасности.

В НАТО также отметили, что должны адаптироваться не только к «агрессивной России», но и к «возвращению системного соперничества, подъему Китая и растущей роли прорывных технологий.

Однако в альянсе призвали сохранять двусторонний подход к России, который заключается «в сдерживании и диалоге».

Ранее Россия обвинила НАТО в нарушении договора о ядерном оружии. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что НАТО должно прекратить практику ядерных обменов. Он обвинил альянс в том, что подобная практика нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).