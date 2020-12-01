Украина начала закупать вооружение через НАТО

Министерство обороны Украины начало закупать вооружение через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поздравляем Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины при НАТО.

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В первую партию товаров, приобретенных украинской стороной, вошли гусеничные ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

30 ноября исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко рассказал об уничтожении боеприпасной отрасли в стране. По его словам, эту отрасль придется создавать с нуля.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в Североатлантический альянс является стратегическим курсом страны, и призвал активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к плану действий о членстве в НАТО.

Курс на вступление в НАТО и Евросоюз закреплен в Конституции Украины. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент страны Петр Порошенко.