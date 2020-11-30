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Глава НАТО пообещал ответить на увеличение военного присутствия России в Крыму

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответить на увеличение военного присутствия России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы организации, в ответ на подобные действия России в Крыму НАТО также необходимо нарастить силы в Черноморском регионе. Столтенберг отметил, что НАТО будет обсуждать данный вопрос со своими партнерами такими, как Грузия и Украина. Он особо отметил роль Турции, Болгарии и Румынии, которые являются членами альянса, в обеспечении значительного военного присутствия в регионе.

Ранее Минобороны России сообщило, что Южный военный округ (ЮВО) начал получать самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ», которые «станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО». Данный шаг — ответ на учения Северо-Атлантического альянса, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы.

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