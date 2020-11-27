Россия получит «достойный ответ» на «ракетный сюрприз» США в Крыму

Южный военный округ (ЮВО) начал получать самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ», которые «станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

«Тем более что не так давно Северо-Атлантический альянс провел учения, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы», — пишет газета, имея в виду «ракетный сюрприз» в Крыму, который США устроили России, — переброску в ноябре на несколько часов из Германии в Румынию двух машин реактивной системы залпового огня дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

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Издание отмечает, что 2С19М2 «Мста-СМ» имеют повышенные дальность и точность стрельбы, а также способны использовать «умные высокоточные снаряды».

«Это оружие для войны с высокотехнологичным противником. Автоматизация и скорострельность необходимы для современных боевых действий, когда против артиллерии работают беспилотники и контрбатарейные радары», — уверен военный эксперт Алексей Хлопотов.

Согласно газете, поставки 2С19М2 «Мста-СМ» завершатся в течение одного-двух лет.

В марте «Ростех» показал испытания самоходной гаубицы «Мста-С».