Испытания гаубицы «Мста-С» показали на видео

«Ростех» показал испытания самоходной гаубицы «Мста-С». Боевая машина была продемонстрирована ближневосточным заказчикам, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео испытаний самоходной гаубицы 2С19М1-55 в калибре НАТО 155 миллиметров. Модернизированная «Мста-С» имеет двигатель мощностью 1000 лошадиных сил и запас хода, на 20 процентов превосходящий зарубежные аналоги. Время готовности к открытию огня равняется 30 секундам. Кроме основного орудия «Мста-С» оснащена пулеметом калибра 12,7 миллиметров, автоматической системой управления огнем, современными приборами наблюдения.

Машина отличается подвижностью на уровне боевого танка. Самоходная гаубица может выполнять боевые задачи в любое время суток при температуре от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия.

2С19М1-155, продемонстрированная ближневосточным партнерам, является модернизированной версией боевой машины, поставляемой на экспорт. Самоходная установка работает со снарядами калибра 155 миллиметров, имеющимися на вооружении у потенциальных заказчиков.

«Мста-С» — советская и российская 152-миллиметровая самоходная гаубица. Машина предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, танков, живой силы, средств ПВО и ПРО, полевых фортификационных сооружений и других целей. Модифицированная версия «Мста-С» 2С19М1 получила автоматическую систему управления наведения и огнем «Успех-С».

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