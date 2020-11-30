На Украине констатировали крах боеприпасной отрасли

Боеприпасной отрасли на Украине нет, ее необходимо создавать с нуля, заявил в интервью «РБК-Украина» исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко.

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«К сожалению, на Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее, по сути, надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах», — констатировал Фоменко крах отрасли.

Он напомнил, что украинская сторона заключила контракт с американской компанией GreyFox, которая получила предоплату, но не поставила крупнокалиберные снаряды. «Суд с ними в Стокгольмском арбитраже "Артем" выиграл, теперь задача реализовать это решение», — рассказал Фоменко.

При этом он выразил надежду, что в декабре власти примут решение, благодаря которому продолжится работа по созданию боеприпасной отрасли и по приобретению необходимого оборудования. Фоменко уточнил, что должны быть разблокированы платежи и поставки на приобретение оборудования.

Ранее на Украине работал Луганский патронный завод, производивший боеприпасы. С 2014 года он находится на неподконтрольной украинской стороне территории Донбасса.