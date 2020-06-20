Новейшие украинские минометы признали небоеспособными

Новейшие самоходные минометы «Барс-8ММК», созданные украинским концерном «Укроборонпром», оказались небоеспособными. Об этом сообщает портал Defence Express.

Как отмечается в статье, «Укроборонпром» передал партию минометов Вооруженным силам Украины еще осенью 2019 года. В концерне заявили, что «Барс-8ММК» приняли на вооружение, однако, как оказалось, министерство обороны страны отказалось принимать поставленное вооружение. В итоге батарею минометов отправили на базу хранения в поселке Оржев.

Мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля «Барс-8», который способен вмещать до десяти военных и обладает повышенной проходимостью. Главной задачей «Барс-8ММК», по задумке производителя, должна была стать поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны.

Ранее в июне стало известно, что Павлоградский химический завод восстанавливает работы по созданию новых ракетных комплексов и нанимает 540 новых работников. Отмечалось, что украинский завод сможет изготовить около 2500 корректируемых боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха-М».

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