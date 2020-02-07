У армии Украины заметили оружие Российской империи

5 канал / YouTube

Вооруженные силы Украины в Луганской области используют оружие времен Первой мировой войны, пишет The Drive.

Издание обратило внимание на репортаж 5 канала (выложен на YouTube), где котором показано, как украинский военнослужащий использует пулемет Максима.

Материалы по теме «Конец унижений и страданий» Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США

The Drive отмечает, что показанное в ролике телеканала оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи. «Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — пишет издание.

В октябре 2019 года директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!