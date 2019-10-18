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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

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Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии. Видеозапись была опубликована на YouTube пользователем Sam De Coninck в сентябре, однако на нее обратили внимание только сейчас.

На распространенных кадрах заметно, как истребитель разворачивается на полосе. В это время находящихся рядом работников сдувает потоком воздуха из двигателей самолета.

На другом видео с того же мероприятия Су-27 снова сдувает персонал авиашоу. Летательный аппарат также сбивает забор, ограничивающий площадку авиашоу, возле которого стояли зрители.

В сентябре пользователь опубликовал ролик с маневрами истребителя четвертого поколения Су-27 между скал у плато Мангуп в Крыму.

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