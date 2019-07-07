Необычный трюк ракетоносца Ту-22 попал на видео

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Во время воздушного парада в честь Дня независимости Белоруссии ракетоносец Ту-22 показал эффектный трюк над Минском: при включенном форсаже резко ушел вверх. Видео появилось в сети 4 июля, однако внимание на него обратили лишь несколько дней спустя.

Как сообщает «Российская газета», в воздушной части парада приняли участие белорусская и российская авиация, в том числе истребители Су-27, Су-30СМ и МиГ-29, военный транспортник Ил-76, бомбардировщик Су-34 и ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

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