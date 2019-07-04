Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Белоруссии) взорвались несколько ракет в салютных установках, передает TUT.BY.

По предварительным данным, несколько человек ранены. Также сообщается о погибшей 50-летней женщине. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Отмечается, что от взрыва выбило окна в спорткомплексе «Динамо» и в жилых зданиях. По словам очевидцев, некоторые ракеты взрывались над пусковыми установками, другие — прямо на земле.

В июне двенадцать пожарных пострадали при взрыве фейерверков в аэропорту города Розуэлл в американском штате Нью-Мексико. Двое из них были госпитализированы с ранениями, угрожающими жизни.

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