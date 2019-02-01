Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию

В Китае ребенок пытался запустить фейерверк и случайно взорвал канализацию. На видео, снятое камерами видеонаблюдения, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в четверг, 31 января, в городском округе Чифэн автономного района Внутренняя Монголия. На кадрах видно, как мальчик кладет зажженный фейерверк на канализационный люк, после чего происходит мощный взрыв.

В результате люк оголил шахту канализации, откуда шел поток дыма. Вокруг разлетелись фрагменты покрытия тротуара. Охваченный страхом ребенок тут же покинул место происшествия с криками: «Мама, я так напуган!» — сообщает издание.

По версии полиции, причиной возгорания стала реакция огня от фейерверка с метаном, скопившимся в канализационной шахте.

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