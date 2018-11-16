Спешившего в туалет американца обвинили в угрозе взрыва

Арестованный за угрозу взорвать ресторан американец заявил, что хотел забежать в туалет и использовал неудачный эвфемизм для описания своего желания. Об этом сообщает информационный портал Nola.com.

Инцидент произошел в городе Новый Орлеан в штате Луизиана во вторник, 13 ноября. 30-летний Артур Поузи (Arthur Posey) зашел в один из ресторанов фастфуд-сети Willie’s Chicken Shack и, по словам работников заведения, начал ругаться с ними и угрожал взорвать здание. Они вызвали полицию, и мужчину арестовали.

Поузи заявил полицейским, что сотрудники ресторана неправильно его поняли. Он действительно сказал, что собирается «скинуть бомбу в туалете», но имел в виду свое желание посетить уборную, чтобы справить нужду. Мужчина добавил, что вел себя нервно и кричал, так как очень хотел в туалет.

Однако менеджер ресторана отметил, что задержанный не употребил в речи слово «туалет». По его словам, Поузи зашел на кухню и спросил у сотрудницы, когда заведение закрывается. Когда она ответила, что не знает, мужчина заявил: «Вы закроетесь немедленно, потому что я собираюсь скинуть бомбу и взорвать это место». Менеджер очень испугался его слов и вызвал полицию.

Другой сотрудник добавил, что Поузи даже показал, под какой столик хочет положить бомбу.

Полиция приняла решение направить Поузи на психиатрическую экспертизу 29 ноября и только после этого назначить дату суда.

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