Захотевшего в туалет преступника пришлось отпустить на свободу

В японском городе Сайтама суд освободил обвиняемого, потому что при задержании ему не дали сходить в туалет. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Полиция остановила 45-летнего мужчину на парковке игрового центра. Он несколько раз попросил отпустить его в туалет, но ему отказали. При обыске у него нашли наркотики и арестовали.

Окружной суд Сайтамы снял с мужчины все обвинения и признал его арест незаконным. «Помешав этому человеку сходить в туалет, полиция силой вынудила его отдать наркотики», — объясняет судья Юки Цуёси.

В феврале сообщалось, что подозреваемый в наркоторговле несколько недель отказывался ходить в туалет, чтобы не дать доказать свою вину. Полиция утверждала, что он проглотил имевшиеся при нем наркотики.

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