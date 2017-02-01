Двое китайцев обстреляли друг друга фейерверками

Видео: ‏@PDChina / Twitter

В Китае двое мужчин изобразили поединок, выстрелив друг в друга из фейерверков. Видеозапись случившегося опубликовали на странице в Twitter People's Daily 1 февраля.

Как отмечается в подписи к ролику, таким образом китайцы отметили Праздник весны. Эффект, полученный от огней, сравнили со светом волшебных палочек во время поединка Гарри Поттера и Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня».

По китайскому календарю наступающий год является годом Петуха. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла после зимнего солнцестояния, так что его дата является плавающей. В этом году отмечать Праздник весны в Китае начнут 28 января. В первый день китайского Нового года запускают фейерверки, которые должны отпугнуть злых духов.