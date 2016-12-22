В Риме запретили петарды и фейерверки в новогоднюю ночь

Мэр Рима Вирджиния Раджи подписала запрет на запуск петард и другой пиротехники в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Roma Today.

В документе отмечается, что власти города руководствуются соображениями безопасности. Запрет вступает в силу 29 декабря и сохранится до полуночи 1 января 2017-го.

В частности, нельзя будет взрывать петарды, а также использовать другую пиротехнику на расстоянии менее 200 метров от населенных пунктов.

Нарушителю запрета будет грозить штраф в размере от 25 до 500 евро.

Как отмечает издание, прошлом году в итальянской столице не вводились ограничения на использование пиротехники, за исключением зоны Большого цирка, где проходил новогодний концерт.