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Взорвавшиеся в Минске заряды салютов оказались российскими

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Пиротехнические заряды, взорвавшиеся в Минске во время салюта в честь Дня независимости, а также салютные установки производит российская компания «Пиро-Росс». Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды», — считают в ведомстве. При этом в министерстве подчеркнули, что ранее подобные инциденты не возникали.

В Минобороны настаивают, что все меры безопасности были соблюдены, а военнослужащие, занимавшиеся запуском салютов, успешно прошли подготовку. Их действия записаны на видео.

Следственный комитет (СК) Белоруссии также считает некачественные заряды одной из причин ЧП, сообщается на сайте ведомства. Среди других версий — неисправность салютных установок, нарушение технологии их заряда или эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Инцидент произошел вечером в среду, 3 июля. По данным Минобороны, на трех салютных установках из шести взорвались снаряды одинакового калибра. СК уточняет, что сами установки разорвало, осколками ранило не менее 10 человек, одна женщина скончалась.

Кроме того, в нескольких домах и спорткомлексе «Динамо» выбило стекла.

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