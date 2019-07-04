Работников компании из России обвинили в гибели женщины на салюте в Минске

Представители российской компании задержаны в Белоруссии по уголовному делу о гибели женщины во время салюта в Минске. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Следственном комитете (СК) республики.

По версии следствия, сотрудники предприятия-поставщика салютов и салютных установок «осуществляли механическое воздействие» на пиротехнические снаряды при заряжании мортир, что является нарушением технологии. Задержанные мужчины 28 и 25 лет имеют статус подозреваемых. Имеют они российское или белорусское гражданство, не уточняется.

Ранее 4 июля Минобороны Белоруссии сообщало, что считает некачественные заряды основной причиной взрывов во время салюта в Минске. Ведомство настаивает на том, что все меры для обеспечения безопасности запусков были соблюдены, а персонал, работающий с установками, прошел нужную подготовку.

СК рассматривал несколько версий произошедшего: некачественные заряды, неисправные установки, нарушение технологии их заряда или эксплуатации.

Инцидент, в результате которого погибла женщина, произошел в Минске вечером в среду, 3 июля. На трех салютных установках из шести взорвались снаряды одинакового калибра, сами установки разорвало, осколки ранили не менее 10 человек и повредили здания. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

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