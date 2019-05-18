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Китай поможет Белоруссии создать аналог «Искандер-М»

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Белоруссия при поддержке Китая создаст на основе собственного «Полонез-М» аналог российского «Искандера». Об этом сообщил ТАСС в ходе выставки MILEX 2019 представитель «Белорусского завода точной электромеханики» (ЗТЭМ).

«Макет новой ракеты и пусковой контейнер для нее представлены на выставке для того, чтобы показать потенциальным зарубежным заказчикам возможности комплекса "Полонез-М" в ближнесрочной перспективе», — отметил белорусский специалист.

Как сообщает агентство, в случае успешной реализации проекта «комплекс будет выглядеть как китайский ракетный комплекс M20».

Ранее западные эксперты увидели в испытанной в мае Северной Кореей ракете аналог «Искандер-М», технологии которого, по их мнению, Пхеньян мог получить от Пекина или Москвы.

В апреле прошлого года «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, написал, что белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез-М», использующие китайские ракеты, могут появиться в Азербайджане уже в 2018 году. Данная информация подтвердилась в июне прошлого года.

«Полонез-М» основан на китайских ракетах типа А-200 (их производство примерно на 30 процентов локализовано в Белоруссии), установленных на шасси МЗКТ-7970. Работы над проектом Минск начал в 2012 году после того, как Москва отказалась поставлять западному соседу комплексы «Искандер-М» без одновременного размещения в стране российских боевых расчетов. В Минске полагают, что «Полонез-М» является достойной альтернативой «Искандерам».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006-м. Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Аэробаллистические ракеты «Искандер-М» управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию труднопредсказуемой и усложняет перехват имеющимися средствами противоракетной обороны (ПРО).

9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске (Белоруссия).

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