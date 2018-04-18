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Китай признал дефектным советский «Варяг»

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Китай признал недостатки своего первого авианосца Liaoning (модернизированный после приобретения у Украины советский «Варяг»), часть из которых имеет «врожденное» происхождение, сообщает Asia Times.

Издание ссылается на репортаж государственной телекомпании, в котором летчик-испытатель рассказывает, в частности, об особенностях посадки истребителя третьего поколения Shenyang J-15 (создан на основе купленного у Украины прототипа Су-33) на Liaoning.

По словам пилота, для посадки на Liaoning самолету J-15 необходимо сбросить вес (оружие и топливо). При этом, отмечает летчик, запуск истребителя проходит «намного проще, чем посадка», поскольку изначальный «Варяг» имел урезанную взлетную палубу.

В государственной телекомпании заявили, что для модернизации советского авианосца силами промышленности Китая было произведено более 1,2 тысячи технологических элементов. Теме не менее отмечается, что Liaoning существенно ограничен в возможности модернизации, в том числе из-за «врожденных» дефектов, значительно уступает американским авианосцам и потому требует замены.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».

В марте 2018 года единственный российский авианосец признан худшим в мировой истории. Реакции российских военных и экспертов на такую оценку корабля разошлись.

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