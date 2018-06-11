Белоруссия поставила Азербайджану реактивные системы залпового огня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 11 июня, принял участие в открытии воинской части ракетных войск вооруженных сил страны, в ходе которого ознакомился с поступившей в республику из Белоруссии реактивной системой залпового огня «Полонез». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

«Верховный главнокомандующий был проинформирован об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Полонез", максимальная дальность стрельбы которого составляет до 300 километров. Вес ракеты — 780 килограммов, боеголовки — 140 килограммов, радиус поражения — 80 метров. Максимальная скорость полета "Полонеза" составляет 310 метров в секунду, время подготовки к стрельбе — 10 минут, срок эксплуатации — 10 лет. На одной боевой машине размещаются восемь ракет», — отчитались военные.

Фото: Министерство обороны Азербайджана 1 /8

Также Алиеву были продемонстрированы израильские оперативно-тактические ракетные комплексы LORA (Lоng-Range Artillery Missile). «Вес ракеты комплекса, максимальная дальность стрельбы которого составляет более 300 километров, — 1580 килограммов, а боеголовки — 240 килограммов. Радиус поражения ракеты равен 100 метрам. На боевой машине размещаются четыре ракеты. Их максимальная скорость — 300 метров в секунду, время подготовки к стрельбе — 13 минут, срок эксплуатации — 10 лет», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. И «Полонез», и LORA управляются системами GPS и INS.

О возможном появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика.

Отмечалось, что военное сотрудничество Минска и Баку негативно воспринимает Армения. В настоящее время у Еревана имеются российские «Искандеры», а его отношения с Азербайджаном обострены из-за Карабахского конфликта.

«Полонез» основан на китайских ракетах типа А-200, производство которых удалось локализовать в Белоруссии, установленных на шасси МЗКТ-7970. Работы над проектом Минск начал в 2012 году после того, как Москва отказалась поставлять западному соседу комплексы «Искандер» без одновременного размещения в стране российских боевых расчетов.

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