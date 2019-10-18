В России вспомнили «переброску сисек на спину» Су-27

В публикации, посвященной разработавшему истребитель четвертого поколения авиационному конструктору Михаилу Симонову, которому 19 октября исполнилось бы 90 лет, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин вспоминает обсуждение специалистами размещения на самолете моторного отсека.

Автор пишет, что на совещании у заместителя авиационной промышленности Павла Дондукова Симонов предложил конструктору турбореактивных двигателей Архипу Люльке уменьшить волновое сопротивление Су-27 переброской пары силовых «агрегатов на спину», «в тень третьего лонжерона центроплана», в результате чего «низ самолета получается идеально ровным, что увеличивает скорость машины и ее маневренность».

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Литовкин пишет, что «в ответ академик Люлька поднялся и говорит с украинскими интонациями»: «Ты, Михайло Петрович [Cимонов], як прийдешь до дому, скажи жинке, шоб сиськи на спину перебросила».

Также автор вспоминает рассказ Симонова, в котором индийский маршал авиации Сринивасапурам Кришнасвами, впервые осмотрев Су-30МКИ, назвал истребитель «говном», однако впоследствии отказался от своих слов и, выпив с конструктором водку из ваз для цветов, принял решение о покупке Индией у России 350 таких самолетов на сумму более 2 миллиардов долларов.

В сентябре пользователь sania_kurdoglo разместил в Instagram ролик с маневрами Су-27 между скал у плато Мангуп в Крыму. В том же месяце Су-30МКИ у побережья Бенгальского залива вблизи штата Одиша (Индия) выпустил ракету Astra.

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