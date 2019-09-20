Су-30МКИ выстрелил «Астрой»

Hindustan Times / YouTube

Индийский истребитель четвертого поколения Су-30МКИ у побережья Бенгальского залива вблизи штата Одиша (Индия) выпустил ракету Astra класса «воздух-воздух». Соответствующее видео опубликовала на YouTube газета Hindustan Times.

В ходе испытаний ракета, разработанная Организацией оборонных исследований и разработок Индии, как заявил представитель Минобороны страны, успешно поразила маневрирующую мишень.

Материалы по теме Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе

В марте в обращении к нации премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна успешно сбила находящийся на низкой околоземной орбите космический аппарат, таким образом став четвертым государством в мире, обладающим противоспутниковым оружием.

Согласно открытым источникам, Astra, получившая инерциальную и активную радиолокационные системы наведения, имеет дальность полета около 110 километров. Максимальная скорость ракеты оценивается в 4,5 числа Маха. Astra считается первой ракетой класса «воздух-воздух», разработанной Индией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!