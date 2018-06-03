Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Индия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету Agni-5, способную нести ядерный заряд. Об этом сообщает газета Odisha Sun Times.

Пуск состоялся в 9:50 по местному времени (7:50 по московскому) с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Это уже шестые испытания ракеты, последний раз ее запуск состоялся в январе этого года.

Подробности прошедших испытаний не сообщаются.

Agni-5 — трехступенчатая ракета, которая способна переносить ядерный боезаряд на расстояние более пяти тысяч километров — этого хватит, чтобы, например, достичь северных регионов Китая. Высота ракеты составляет 17 метров, масса — 50 тонн. Принятие Agni-5 на вооружение сделает Индию шестой после США, России, Китая, Франции и Великобритании, имеющей в своем распоряжении баллистические ракеты с такой дальностью полета.

23 мая Минобороны России опубликовало видео залпового пуска четырех баллистических ракет «Булава» с атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий». Ракеты были выпущены из акватории Белого моря.

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