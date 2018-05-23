Залповый пуск четырех ракет «Булава» с «Юрия Долгорукого» показали на видео

Минобороны России / YouTube

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале ролик, на котором показан залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий».

Помимо этого, в почти трехминутное видео попали процесс перехода субмарины в подводное положение, подготовка экипажа к стрельбам и полет четырех ракет после пуска.

Ракеты были выпущены из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура. Представители Северного флота отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Атомная подлодка К-535 «Юрий Долгорукий» — головной корабль проекта 955 «Борей». Является компонентом ядерной триады России, вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава». Длина субмарины достигает 170 метров, ширина — 13,5 метра. С 2013 года находится в составе Северного флота.

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