Россия отказалась от новейших подлодок «Борей-Б»

Стратегические АПЛ (атомные подводные лодки) проекта 955Б «Борей-Б» не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, в результате чего после 2023 года «Севмаш» построит еще шесть субмарин проекта 955А «Борей-А», которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«После анализа предложений по созданию АПЛ "Борей-Б" принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию "стоимость — эффективность". Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены "Бореи-А"», — сказал собеседник агентства.

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Таким образом, отметил источник, с передачей «Борей-А» число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц: 11 — класса «Борей-А», и 3 — класса «Борей».

Подлодки проектов 955 и 955А разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». На «Севмаше» в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство первой серии подлодок из восьми единиц. В боевой состав флота уже вошли три субмарины изначального проекта 955 «Борей»: головная («Юрий Долгорукий») и серийные («Александр Невский» и «Владимир Мономах»). Остальные пять подлодок заложены и строятся по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А» («Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»).

Отличия проектов 955 и 955А неизвестны. По данным из открытых источников, на «Бореях-А», по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью. Подлодки проекта 955Б должны отличаться от подлодок проекта 955А новым водометным движителем и бортовым оборудованием.

Подводные крейсеры стратегического назначения 955 и 955А относятся к четвертому поколению АПЛ и входят в ядерную триаду России. «Бореи» вооружаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Подлодки заменят в Военно-морском флоте России стратегические подводные ракетоносцы третьего поколения — 667БДР на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ на Северном.

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