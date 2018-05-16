Опубликовано видео прохода «Юрия Долгорукого» через арктические льды

Телеканал «Звезда» опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлено, как российская атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» проходит через льды в Арктике.

На кадрах видно, как субмарина, будучи в надводном положении, проходит мимо ледокола «Руслан».

Атомная подлодка К-535 «Юрий Долгорукий» — головной корабль проекта 955 «Борей». Является компонентом ядерной триады России, поскольку вооружена баллистическими ракетами «Булава». Длина субмарины достигает 170 метров, ширина — 13,5 метра. С 2013 года находится в составе Северного флота.

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