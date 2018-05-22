Российская подлодка впервые запустила четыре «Булавы» одним залпом

Атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

«Стрельба была выполнена из подводного положения. Задачи пуска выполнены», — подчеркнули в пресс-службе.

Там пояснили, что ракеты были выпущены по полигону Кура на Камчатке. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые, отметили в пресс-службе.

Материалы по теме Абсолютное возмездие Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне

По данным представителей Северного флота, в результате испытаний были «подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава"». Кроме того, «экипаж подводного крейсера продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку», добавили они.

Ранее в мае в сети появилось видео, на котором запечатлено, как «Юрий Долгорукий» проходит через льды в Арктике.

Атомная подлодка К-535 «Юрий Долгорукий» — головной корабль проекта 955 «Борей». Является компонентом ядерной триады России, поскольку вооружена баллистическими ракетами «Булава». Длина субмарины достигает 170 метров, ширина — 13,5 метра. С 2013 года находится в составе Северного флота.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!